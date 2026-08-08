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¿Cuál será el recomendado para el 2026? — Recomendados de Uno — muy pronto (Recomendada)

No es mi culpa — Anderson y Jessi Uribe

Pa' nada pa' nada y pa' nada — Los Tucanes

Qué es Las 21 de Uno

Las 21 de Uno es el ranking editorial semanal de Radio Uno Villavicencio 98.3 FM, emisora de música popular y crossover en Villavicencio (Meta, Colombia). El orden lo define el director musical Eddy Herrera; no es una votación del público.

Edición actual: Sábado 8 de agosto · Edición #174. Actualización de datos: .

Top 3 de esta edición

#1 La depre — Jhonny Rivera #2 Por el contrario — Angela Aguilar y Becky G #3 Se nos murió el amor — Giovanny Ayala

La lista completa de la edición es la del ranking de arriba; se actualiza sola cada vez que el director aprueba una nueva edición.