¿Cuál será el recomendado para el 2026? — Recomendados de Uno — muy pronto (Recomendada)
Qué es Las 21 de Uno
Las 21 de Uno es el ranking editorial semanal de
Radio Uno Villavicencio 98.3 FM, emisora de música popular y crossover
en Villavicencio (Meta, Colombia). El orden lo define el director musical
Eddy Herrera; no es una votación del público.
Edición actual: Sábado 8 de agosto · Edición #174.
Actualización de datos: .
Top 3 de esta edición
#1 La depre — Jhonny Rivera
#2 Por el contrario — Angela Aguilar y Becky G
#3 Se nos murió el amor — Giovanny Ayala
La lista completa de la edición es la del ranking de arriba; se actualiza sola cada vez que el director aprueba una nueva edición.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Las 21 de Uno?
Es el ranking editorial semanal de canciones de Radio Uno Villavicencio 98.3 FM. El orden lo define el director musical Eddy Herrera; no es una votación del público.